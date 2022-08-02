Ученые нашли неожиданную причину лишнего веса у женщин

Лишний вес у женщин может держаться несмотря на высокую физическую активность и правильное питание.

Даже соблюдая строгую диету и занимаясь спортом некоторые женщины никак не могут сбросить вес. А некоторые напротив каждый день объедаются фастфудом и остаются в форме. Ученые из Университета Лаваля из Канады выяснили, что дело в том, хватает ли организму кальция.

Об этом пишет styler.

Ученые выяснили, что богатый кальцием рацион способствует сбрасыванию веса, а недостаток микроэлемента может привести к тому, что борьба с жировыми отложениями будет бесполезной.

В масштабном исследовании, проведенном учеными, выявлена необычная закономерность. Выяснилось, что женщины, испытывавшие дефицит кальция, были склонны иметь избыток жировых отложений в теле.

Ученые пишут, что мозг человека чувствителен к уровню кальция. Когда минерала недостаточно, нейроны подают сигнал к тому, что его нужно пополнять. Таким образом происходит неконтролируемый набор веса, ведь организм требует восполнить то, что ему не хватает.

Из-за недостатка кальция не только растет вес, но и повышается содержание холестерина в крови, увеличивается риск метаболических и сердечных нарушений, отмечают эксперты.

Иными словами, тем, кто мечтает похудеть и хочет уберечься от прибавки в весе, следует добавить в рацион больше молочных продуктов, шпината, капусты, кунжута, орехов. Эти продукты являются очень хорошими источниками кальция.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.