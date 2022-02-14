Ученые назвали привычку, которая поможет предотвратить инсульт

Британские эксперты провели исследование в Японии, его участниками стали 30 тысяч человек. Выяснилось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28 процентов реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 процентов — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.

Об этом пишет РИА Новости.

Нахождение именно в горячей воде, по мнению доктора Адольфа Хаттера, особенно полезно. По его словам, более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце .

Регулярное посещение сауны благотворно сказывается на состоянии здоровья, поскольку помогает улучшить работу сосудов, снизить уровень холестерина в крови и избежать воспалений.

Однако ученые напомнили, что для некоторых такое времяпрепровождение может представлять большой риск: в частности, речь идет о людях старше 70 лет с низким давлением, а также о тех, у кого нестабильное кровяное давление и другие серьезные проблемы с сердцем.

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