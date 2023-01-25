Ученые предупредили об опасностях совместного сна с домашними животными

Хотя есть много преимуществ для сна с вашим питомцем под боком, некоторые ветеринары предупреждают, что это может быть рискованным делом.

Когда холодно, собаки зачастую укладываются рядом с вами в кровать, чтобы согреться. Однако, если вы накрыты несколькими слоями толстых одеял и пледов, некоторые псы могут не суметь вылезти из-под них, если им станет слишком жарко.

Об этом говорится в материале IFL Science.

«Очень маленькие собаки, щенки, пожилые собаки и собаки с артритом или другими проблемами с подвижностью могут не суметь вылезти из-под всех слоев одеял, не имея таким образом возможности охладиться. Следует избегать утяжеленных одеял, которые могут быть слишком тяжелыми для обеспечения безопасного выхода собаки. Электроодеяла могут привести к ожогам, а электрический шнур представляет опасность при жевании», — говорится в материале.

Есть также некоторые доказательства того, что совместное использование вашей кровати с собакой может повлиять на качество вашего сна. Так, что присутствие собаки в постели увеличивает количество движений в течение всей ночи.

В то же время, по мнению других исследователей, сон с домашним питомцем может улучшить ваше самочувствие. Так, женщины, которые спят рядом со своей собакой, испытывали «более сильное чувство комфорта и безопасности» в течение ночи. И наоборот, обратное было верно для кошек, которые, по словам большинства владельцев домашних животных, были нарушителями их сна.

Как сообщал Курсор, ученые рассказали о способе общения с питомцами. Общаться с кошками на их языке вовсе не сложно — только не стоит улыбаться по-человечески, скаля зубы, лучше улыбнитесь, как кошка — прищурив глаза.

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