Ученые рассказали, как вирус COVID-19 влияет на память

Глобальная пандемия за последние два года фактически усложнила мозгу создание и воспроизведение воспоминаний. Согласно исследованиям, люди меньше делать и меньше планировать.

По мнению британского исследователя в области медицины Амир-Хомаюн Джавади из Кентского университета, пандемия вируса COVID-19 привела людей к образу жизни, которая может привести к когнитивным нарушениям, проблемам с памятью и концентрацией внимания.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «CNN».

Жизнь в условиях пандемии может затруднить формирование памяти и вызвать проблемы с воспоминаниями. Кроме того, на большинство людей постоянно воздействуют стресс, недосыпание, а также общее истощение организма, вызванное перенесенной болезнью.

По словам Джавади, однообразие дней, отсутствие социального взаимодействия и снижение физической активности могут вызывать затруднения в воссоздании воспоминаний. Находясь в изоляции или не участвуя в обычных мероприятиях, каждый день выглядит одинаково. Это сходство убирает якоря, за которые цепляется память и помогает организовывать воспоминания.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, сколько времени может держаться иммунитет после выздоровления от COVID-19.

В ходе работы исследователи измерили уровни антител в крови 816 непривитых взрослых американцев. Исследователи обнаружили антитела у 99% тех, кто сказал, что у них положительный результат теста на COVID-19.

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