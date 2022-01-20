Ученые рассказали о неожиданном способе улучшить здоровье

Исследователи считают, что пение может быть эффективным способом улучшения сердечно-сосудистого и психоэмоционального здоровья.

Об этом пишет Healthline.

Пение — один из самых простых способов улучшить свое здоровье. Исследование, проведенное неврологами под руководством доктора Тони Стефферта, показало, что пение — хороший способ тренировки сердца. В этом отношении его можно сравнить с эффектом от тренировок в тренажерном зале.

Пение в течение четырех минут может увеличить частоту сердечных сокращений до 139 ударов в минуту, способствующих сжиганию жира. Не только во время караоке, но и при пении в группе частота сердечных сокращений может достигать 153 ударов в минуту. Это соответствует зоне высокоинтенсивного кардио», — говорят ученые.

Кроме того, пение может активизировать синтез дофамина, который улучшает сон и настраивает вас на позитивный психологический лад. По словам исследователей, исполнение любимой песни вызывает длительный радостный эффект, сравнимый с тем, который наблюдается у людей, занимающихся медитацией.

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