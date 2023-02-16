Ученые выяснили, какой напиток способствует здоровью сердца и долголетию

Недавнее исследование группы ученых показало, что употребление 2 – 3 чашек кофе в день связано со значительным снижением частоты сердечно-сосудистых заболеваний и смертности по сравнению с полным отказом от кофе. Причем, это касается, как молотого кофе, так и растворимого напитка.

Исследование обнародовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology,

Ученые считают, что умеренное, регулярное употребление кофе позитивно сказывается на здоровье и тонусе организма. Этот напиток снижает риски деменции и болезни Альцгеймера, а также риск инсульта у женщин.

Для исследования было опрошено 449 563 участников, ежедневно потреблявших кофе разных видов и в разных дозах. Исследователи использовали медицинские записи, чтобы сравнить частоту аритмий, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти среди пьющих кофе и тех, кто его не употребляет. Они обнаружили связь между употреблением любого вида кофе, продолжительностью жизни и сердечными заболеваниями. Наибольшее снижение риска наблюдается при употреблении 2 – 3 чашек в день.

При этом ученые напоминают, что исследование 2019 года показало, что те, кто выпивал 6 или более чашек кофе в день, имел на 22 процента больше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждает, что кофе полезен в небольших количествах и может навредить, если потреблять его в избытке.

Также Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.