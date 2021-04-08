Учёные рассказали, как с помощью завтрака снизить риск диабета

Если человек позавтракает до восьми утра, у него значительно упадет уровень сахара в крови.

Раннее употребление пищи может значительно снизить риск диабета 2 типа, заявляют ученые. По их словам, если человек позавтракает до восьми утра, у него значительно упадет уровень сахара в крови, сообщает НовостиЮ.

Оказалось, что это связано с устойчивостью организма к инсулину. Люди, которые поздно едят или вообще не завтракают, имеют очень высокую устойчивость инсулину, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Почти все люди, которые ели до восьми утра, имели минимальную инсулинорезистентность.

В результате уровень сахара в их крови был нормальным в течение дня.

Напомним, ученые Гарвардского университета после ряда экспериментов пришли к выводу, что опасность серьезных заболеваний выше у людей с группой крови AB (IV) Rh с отрицательным резусом. Согласно исследованиям, у людей с данной группой крови больше, чем у остальных наблюдается проблем с памятью и мышлением. Они чаще страдают от инсультов и деменции, также у этой группы риск развития слабоумия выше на 82%

Напомним, что диетологи выяснили, что некоторым людям есть орехи нежелательно. Это связано с противопоказаниями, о которых надо знать обязательно перед употреблением.

Некоторые виды орехов могут действовать на организм, как лекарство.

Смешивать чай со сгущенным или кипяченым молоком вредно для здоровья. Так утверждают европейские ученые.

Курсор также сообщал, что медики настоятельно рекомендуют употреблять орехи для профилактики болезней сердца.

Напомним, что назван алкогольный напиток, который лечит головную боль. Многие врачи пришли ко мнению, что если пить пиво в умеренных количествах, то это будет даже полезно для организма. В частности, этот напиток может помочь справится с такими симптомами, как головная боль и даже мигрень. Некоторые исследователи утверждают, что пиво может помочь справится с болезнью Паркинсона.

Также мы писали, что названы напитки, полезные для приема натощак. К примеру, вода с корицей. Корица — популярная специя, которая содержит много антиоксидантов. Она обладает удивительными эффектами, включая противовоспалительные свойства, снижение уровня плохого холестерина и триглицеридов и улучшение уровня сахара в крови.