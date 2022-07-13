Врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов

Медики уверяют, что регулярный контроль уровня холестерина позволит вовремя распознать повышенный риск закупорки кровеносных сосудов, а также опасных патологий сердечно-сосудистой системы.

Одним из неочевидных признаков повышенного холестерина является боль в затылке. Это может быть вызвано закупоркой кровеносных сосудов вокруг головы, говорят медики. На этот симптом обязательно нужно обращать внимание.

Об этом пишет Обозреватель.

Медики предупреждают: если не бороться с закупоркой, кровеносные сосуды могут разорваться и вызвать инсульт. Потому визит к врачу при первых же симптомах является обязательным.

Кроме того, по словам экспертов, может проявляться боль в руках или ногах – накопление холестерина может закупорить кровеносные сосуды ног и рук и вызывать периодические боли или ощущение покалывания. Это признак того, что уровень холестерина у вас угрожающе высок.

Анализ крови поможет узнать точное количество холестерина, поэтому врачи рекомендуют его регулярно контролировать, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов.

Для профилактики повышенного холестерина следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров: пирогов, жареных продуктов, сосисок, жирного мяса, сливочного масла. Вместо этого следует употреблять больше злаков, фруктов, овощей и рыбы.

Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.