Врачи назвали признаки дефицита витамина B12

Дефицит витамина B12 увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и слабоумия. B12 участвует в обновлении клеток и кроветворении, стабилизирует ДНК, защищает нервы и мозг, а также поддерживает метаболизм белков и жиров.

Об этом пишут НовостиЮ.

Силке Рестемейер, квалифицированный экотрофолог из Германии, говорит, что от дефицита витаминов страдают люди старше 65 лет, вегетарианцы и те, кто принимает определенные лекарства, постоянно находится в состоянии стресса или употребляет много алкоголя.

Симптомы дефицита витамина B12 также очень разные: от всех симптомов анемии (бледность, утомляемость) до проблем с концентрацией внимания, головокружения, мышечной слабости и неврологических расстройств, а также повреждения нервов. Учтите, что повреждение нервов может быть необратимым, если дефицит витаминов сохраняется в течение длительного времени.

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Также раннее мы писали о том, что представители ВОЗ рассказали об эффективности витамин против коронавируса. Для профилактики коронавирусной инфекции нет рекомендаций по употреблению витаминов.

Вирусы «любят» витамины, поэтому во время болезни совершенно не нужно их применять, так как тем самым можно лишь поддержать болезнь.

Крепкая иммунная система позволит избежать высокого риска подхватить болезнь. Тот, кто укрепляет иммунную систему, обычно остается здоровым.

Медики рассказали, какие витамины не стоит употреблять во время эпидемии коронавируса. Любой витаминный комплекс лучше не принимать без назначения врача.

30 января ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба. Позже власти ЕС запустили инновационную программу Горизонт-2020 для исследования коронавируса.

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Ранее Курсор писал, что овощи — отличный источник ценных витаминов и других питательных веществ. А сырые овощи очень полезны для организма. Однако при приготовлении овощи теряют от 20 до 50 процентов своих питательных веществ.

Тем не менее, приготовление овощей имеет важные преимущества для здоровья. Так, приготовленные овощи легче перевариваются нашим организмом. Кроме того, организму человека не удается усвоить все питательные вещества из сырых овощей.