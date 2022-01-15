Врачи назвали признаки дефицита витамина D в организме

Если вашему организму не хватает витамина D, есть несколько факторов, которые могут свидетельствовать об этом. Дефицит этого витамина может привести к разнообразным проблемам со здоровьем, в том числе деформации костей и частым болям.
Об этом сообщают специалисты Cleveland Clinic.
К сожалению, дефицит витамина D иногда затруднительно выявить, так как симптомы достаточно «размытые», поэтому их часто путают с другими заболеваниями.
Главными факторами недостатка витамина D являются:
- боли в костях;
- усталость;
- боль в мышцах и слабость;
- резкие перепады настроения.
Однако считается, что самый популярным симптомом дефицита витамина D является боль в пояснице и костях. Согласно исследованиям, у пациентов, которые страдают от артрита и мышечных болей, как правило, диагностирован низкий уровень витамина D.
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