Врачи назвали признаки дефицита витамина D в организме

Дефицит витамина D может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Если вашему организму не хватает витамина D, есть несколько факторов, которые могут свидетельствовать об этом. Дефицит этого витамина может привести к разнообразным проблемам со здоровьем, в том числе деформации костей и частым болям.

Об этом сообщают специалисты Cleveland Clinic.

К сожалению, дефицит витамина D иногда затруднительно выявить, так как симптомы достаточно «размытые», поэтому их часто путают с другими заболеваниями.

Главными факторами недостатка витамина D являются:

боли в костях;

усталость;

боль в мышцах и слабость;

резкие перепады настроения.

Однако считается, что самый популярным симптомом дефицита витамина D является боль в пояснице и костях. Согласно исследованиям, у пациентов, которые страдают от артрита и мышечных болей, как правило, диагностирован низкий уровень витамина D.

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