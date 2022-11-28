Врачи назвали продукт, снижающий риск образования тромбов

Ученые выяснили, что уменьшить риск образования тромбов и продлить жизнь можно, если есть морскую рыбу. Недавнее исследование показало: если человек хотя бы дважды в неделю ест морскую рыбу и морепродуктов, риск инфаркта снижается почти вдвое.

Эксперты объясняют: положительное влияние на организм оказывают жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, омега-3, витамин В, фолиевая кислота, а также витамин E.

Именно эти витамины позволяют регулировать холестерин и снижать риск образования тромбов.

Так, если два-три раза в неделю есть рыбу, то можно прожить на три с половиной года дольше, уверены ученые. При этом употребление мяса с такой же частотой уменьшает вероятную продолжительность жизни на тот же срок, предупредили специалисты.

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