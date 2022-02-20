Врачи назвали пять способов замедлить старение

Врачи называют несколько способов замедлять старение:

Физические нагрузки.

При чем для того, чтобы остановить процесс старения, не обязательно бежать марафон, врачи считают, что 10 минут в день достаточно для того, чтобы улучшить общее состояние здоровья. Также исследования показывают, что люди преклонного возраста, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, чувствуют себя намного лучше своих ровесников.

Уменьшить воспаление.

Большая часть болезней развиваются из-за хронических воспалений, а если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь и много гуляете, вы можете дольше сохранять молодость вашего организма.

Питание.

Все ученые единогласно подтверждают тот факт, что правильное питание делает вас здоровее и дольше сохранят вашу молодость. Особенно, если уменьшить количество употребляемого мяса, молочных продуктов, а также сладких напитков.

Защита от стресса.

Чем меньше вы нервничаете — тем здоровее будете.

Поддержка веса.

Согласно исследованиям, люди, которые контролируют свой вес и правильно питаются, имеют шансы прожить дольше.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что медики рассказали, какая привычка может предотвратить инсульт. Эксперты Гарвардского университета выяснили, что прием ванны существенно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

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