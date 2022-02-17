Врачи предупредили: употребление этой рыбы может привести к онкологии

Медики предупреждают: употребление лосося может приводить к раку. Но это касается не всех его видов, уточняют они.

Считается, что лосось в качестве пищевого продукта очень полезен для здоровья, потому что это источник жирных кислот Омега-3. Это утверждение верно, как для лосося, пойманного в дикой природе, так и для выращенного на фермах. Но есть опасность в недиком лососе. Дело в том, что лосось выращенный на фермах, содержит в себе полихлорированный бифенил.

Об этом пишет издание Express.

Полихлорированный бифенил (ПХБ) – это промышленные хлорированные химические вещества, созданные человеком.

ПХД были запрещен к коммерческому использованию на протяжении десятилетий, но их следы все еще можно найти в окружающей среде.

Фонд защиты окружающей среды сообщает, что химические вещества ранее попадали в окружающую среду из мест хранения опасных отходов.

Ученые предупредили, что регулярное употребление в пищу искусственно-выращенного лосося может увеличить риск развития рака. Это произошло после того, как было выявлено несколько таких случаев.

Отмечается, что лосось, выращиваемый на британских рыбных фермах, был особенно загрязнен канцерогенными химическими веществами.

Результаты, опубликованные в журнале Science, показали, что дешевый лосось в супермаркетах может принести организму больше вреда, чем пользы.

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