Врачи рассказали, как поддерживать здоровье печени

Печень — это жизненно важный орган, который при правильной работе принимает участие во всех видах обмена веществ, расщепляет яды, токсины и вещества, способные вызвать аллергию на более безвредные вещества. Поэтому если печень начинает работать со сбоями, это ощущает весь организм.

Об этом сообщает storinka.

Врачи рассказали, что всего за один час этот орган способен пропустить через себя около 90 литров крови. Сбои в работе печени сразу проявляются: выпадают волосы, ухудшается зрение, появляются прыщи, сильная изжога и не пропадает чувство голода.

Медики обращают внимание, что легче постоянно уделять внимание здоровью печени и заботиться о ней, чем столкнуться в один момент с серьезной проблемой. Для того чтобы поддержать здоровье печени, нужно включить в свой рацион следующие продукты: яблоки, авокадо, нежирные молочные продукты, грейпфрут, морскую капусту, сухофрукты, оливковое масло. Также большую пользу принесут орехи.

Орехи относятся к достаточно тяжелой пище для печени, однако грецкие орехи – это исключение. Эти орехи содержат большое количество аргинина, которое помогает быстро снизить уровень токсинов. Если человек отравился, то его лечат медпрепаратом, содержащий аргинин, а в грецких орехах он присутствует в чистом виде.

Кроме этого, продукт – это кладезь жирных аминокислот, которые поддерживают нормальное функционирование печени.

Также врачи составили список рекомендаций, которые помогут поддержать здоровье печени.

не забывай завтракать;

не злоупотребляй вредными перекусами типа чипсов и сладостей, сидя за экраном компьютера или перед телевизором;

не устраивай «ночные набеги» за продуктами;двигайся, делай зарядку, много ходи;

пей достаточно воды.

Врачи советуют прислушиваться к своему здоровью и при наличии «тревожных симптомов» сразу обращайтесь к врачу.

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