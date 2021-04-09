Анонсирована дата презентации Android 12

Google I/O состоится в этом году, как и в прошлом, онлайн и открыто для публики.

Компания Google официально объявила о том, когда пройдёт презентация Google I/O, на которой демонстрируют большое количество программных продуктов и излагают планы компании на следующий год. Она состоится 18-20 мая. Об этом официально сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Об этом пишет ITsider.

Ожидается, что мероприятие Google I/O состоится в этом году, как и в прошлом, онлайн и открыто для публики. В рамках презентации нам должны продемонстрировать новую операционную систему Android 12, а также ряд других программных продуктов, обновления программных продуктов и семинары с участием профессиональных разработчиков.

Следует также отметить, что новая операционная система Android 12 будет доступна в качестве предварительной версии для разработчиков, и ожидается, что вскоре после презентации начнется бета-тестирование Android 12. Однако, скорее всего, дата выхода финальной версии Android 12 будет сообщена нам позже.

Согласно инсайдерским данным, ожидается, что Google представит нам обновления Google Assistant, браузера Google Chrome и многих других продуктах.

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