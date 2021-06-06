Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для выработки «общего видения» расширений для браузеров

Недавно созданная группа сообщества WebExtensions объяснила, чего она не планирует делать: «планировать спецификацию, стандартизацию или координацию подписания или доставки расширений», при этом упростив разработчикам написание инструментов с «общим ядром функциональности, API и разрешения «.

Об этом пишет Engadget.

В то время как другие основные браузеры используют движок Chromium, Safari стремилась расширить свою экосистему плагинов, поскольку Apple выпустила новые инструменты переноса для разработчиков на WWDC в прошлом году. Теперь он работает с командами, стоящими за Chrome, Edge и Firefox, над спецификацией, которая в идеале повысит производительность и предотвратит появление вредоносных расширений.

Устав группы теперь доступен для просмотра, поскольку они работают над первым проектом предложенной спецификации, прежде чем приглашать других присоединиться.

Ранее Курсор сообщал, что Apple переносит выход новых iPad и MacBook. Сообщается, что при производстве MacBook 2021 года столкнулись с нехваткой печатных плат, а в случае с планшетами iPad — с нехваткой дисплеев. Именно это заставило Apple перенести заказы на комплектующие на вторую половину 2021 года.

Также мы писали, что в Apple столкнулись с новым судебным разбирательством. В Калифорнии назревает потенциальный судебный процесс, который еще раз подчеркивает сложную проблему собственности в цифровую эпоху.