Астрономы раскрыли тайну полярных сияний на Юпитере

Впервые явление было открыто 40 лет назад, но объяснить его происхождение ученые были не в силе.

Астрономы из Китая раскрыли секрет полярных сияний на Юпитере.

Об этом сообщает портал Science alert.

Отмечается, что это явление открыли еще 40 лет назад. Однако объяснение этого явление пока что было для ученых недоступным. И вот, астрономы объединили данные, которые были получены с аппарата Юнона, а также снимки и показатели с рентгеновской обсерватории XMM-Newton.

И вот, по словам ученых, сияние происходит тогда, когда ионы врезаются в атмосферу. Они переносятся волнами плазмы. Такой феномен может быть универсальным, так как его наблюдали и на Земле. Возможно, он есть и на других планетах.

Напомним, что Юпитер — пятая по удаленности планета от Солнца.

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