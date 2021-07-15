Астрономы высчитали дату смерти сверхновой, которая находилась недалеко от Млечного Пути

Ученые вычислили возраст сверхновой, которая взорвалась недалеко от галактики Млечный Путь. Отмечается, что звезда находилась в Мало Магеллановом Облаке. Для того, что выяснить возраст этого космического объекта, ученые использовали снимки телескопа Hubble.

В данном случае речь идет о сверхновой под названием 1E 0102.2-7219. Исследователи также измерили скорость выбросов 45 сгустков, которые богаты на кислород, после того, как сверхновая взорвалась.

Были выбраны 22 самых подвижных сгустка. Место взрыва было идентифицировано исходя из траектории их движения. Время взрыва выяснили благодаря этому же методу. Как оказалось, только1700 лет назад свет от взрыва достиг планеты Земля. Как раз в это время происходил распад Римской империи.

Ранее Курсор сообщал, что ученые показали, как космическое облако превращается в звезду.

Кроме того, наш портал писал, что в центре Млечного пути обнаружен неизвестный крупный объект.