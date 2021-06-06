Facebook приобрёл студию для разработки игр Unit 2 Games

Разработчик известен видеоигрой Crayta, платформой для совместного создания игр, построенной на Unreal Engine 4, которая была выпущена как эксклюзив для Stadia в прошлом году.

Об этом пишет Engadget.

Facebook поглотил команду Unit 2 и теперь владеет ее технологией. Судя по часто задаваемым вопросам, опубликованным компанией о приобретении, команда не прекратит работу над Crayta, и игра будет по-прежнему доступна.

Если вы не знакомы с Crayta, это платформа, которая дает вам простой способ создавать свои собственные игры, даже если вы не знаете, как программировать. Затем вы можете предлагать другим людям играть в ваши игры и даже зарабатывать деньги на ваших усилиях. Конечно, вы сможете придумывать более сложные уровни и правила, если действительно умеете программировать и уже имеете опыт разработки игр, но технические ноу-хау не являются обязательным требованием.

Facebook приобрел компанию, чтобы сделать «создание игр более доступным и простым в использовании», и планирует «интегрировать набор инструментов для создания игр Crayta в облачную платформу Facebook Gaming, чтобы мгновенно доставлять новые впечатления» на своем веб-сайте.

Ранее Курсор сообщал, что Facebook отказывается от противоречивого правила для политиков. Социальная сеть объявила, что откажется от давней политики, позволяющей политикам обходить некоторые из ее правил под предлогом «информационности». Facebook объявил об этом изменении одновременно с сообщением о том, что Дональд Трамп может вернуться в Facebook в 2023 году.