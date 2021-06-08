Франция оштрафовала Google на 270 миллионов долларов

Google оштрафован за монопольное положение в сегменте онлайн-рекламы.

В понедельник французское агентство по борьбе с конкуренцией решило оштрафовать Google на 220 миллионов евро (268 миллионов долларов) за злоупотребление своим «доминирующим положением» в бизнесе онлайн-рекламы, что является беспрецедентным шагом, говорится в сообщении организации.

Об этом сообщает ABC News.

В заявлении Антимонопольного органа говорится, что методы, используемые Google, «особенно серьезны, поскольку они наказывают конкурентов Google» на определенных рынках и издателей мобильных сайтов и приложений.

«Власти напоминают, что компания, занимающая доминирующее положение, несет особую ответственность, а именно — недопущение подрыва», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что Google, расположенный в Маунтин-Вью, Калифорния, не оспаривал факты и решил уладить дело, предложив изменения.

Глава ведомства Изабель де Сильва заявила, что это решение было беспрецедентным.

«(Это) первое в мире решение изучить сложные алгоритмические процессы аукционов, посредством которых работает медийная реклама в Интернете», — сказала она.