Франция оштрафовала Google на 270 миллионов долларов

В понедельник французское агентство по борьбе с конкуренцией решило оштрафовать Google на 220 миллионов евро (268 миллионов долларов) за злоупотребление своим «доминирующим положением» в бизнесе онлайн-рекламы, что является беспрецедентным шагом, говорится в сообщении организации.
Об этом сообщает ABC News.
В заявлении Антимонопольного органа говорится, что методы, используемые Google, «особенно серьезны, поскольку они наказывают конкурентов Google» на определенных рынках и издателей мобильных сайтов и приложений.
«Власти напоминают, что компания, занимающая доминирующее положение, несет особую ответственность, а именно — недопущение подрыва», — говорится в заявлении.
В заявлении говорится, что Google, расположенный в Маунтин-Вью, Калифорния, не оспаривал факты и решил уладить дело, предложив изменения.
Глава ведомства Изабель де Сильва заявила, что это решение было беспрецедентным.
«(Это) первое в мире решение изучить сложные алгоритмические процессы аукционов, посредством которых работает медийная реклама в Интернете», — сказала она.
Ранее Курсор сообщал, что президент Сальвадора заявил о легализации биткоина в стране. Основатель Strike Джек Маллерс заявил, что Биткойн поможет таким странам, как Сальвадор, защитить себя от «потенциальных шоков» инфляции для традиционных валют.