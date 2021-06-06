Индия просит Twitter соблюдать новые законы о социальных сетях

Правительство Индии призывает Твиттер к соблюдению новых правил страны в отношении социальных сетей, которые, по мнению критиков, дают правительству больше полномочий по контролю за онлайн-контентом.

Об этом пишет Arab News.

Твиттер ведет напряженную борьбу с правительством Индии, которое часто просило его ограничить контент, утверждая, что правительство премьер-министра Нарендры Моди пытается заглушить критику, в том числе его меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В письме в Twitter министерство электроники и информационных технологий сообщило, что новые правила вступили ещё в мае, но социальная сеть пока не соблюдает их. Индия попросила Twitter рассматривать их письмо как последнее уведомление, в противном случае компания «несет ответственность за последствия», сообщают в СМИ.

В письме не уточняется, с какими последствиями может столкнуться Twitter.

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Также мы писали, что Украина направила гуманитарную помощь в Индию для борьбы с COVID. украинские спасатели по поручению власти направили и сопроводили самолет с гуманитарной помощью для Индии, чтобы помочь стране справиться с крайне высокой заболеваемостью ковидом и нехваткой лекарств и мединвентаря.