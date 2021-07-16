Израиль и Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности

Израиль и Марокко с декабря прошлого года активно налаживают отношения.

Национальное управление кибербезопасности Израиля объявило в четверг, что подписало соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности с Марокко.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Соглашение было подписано в Рабате в присутствии генерального директора израильского киберуправления Игала Унны, главы Марокко Главного управления безопасности информационных систем Эль Мостафы Рабии и министра обороны Марокко Абделлатифа Лудийи.

Израильское управление заявило, что положения соглашения позволят Марокко и Израилю участвовать в «оперативном сотрудничестве, исследованиях и разработках, а также в обмене информацией и знаниями».

Марокко и Израиль договорились о нормализации отношений в соглашении при посредничестве США в начале декабря 2020 года. Это соглашение было подписано после того, как Бахрейн, Судан и Объединенные Арабские Эмираты также договорились о нормализации отношений с еврейским государством.

В январе две страны подписали соглашение, согласно которому между ними будут открыты прямые рейсы.

Курсор также писал, что ОАЭ начинают сотрудничать с израильскими стартапами. Новая инициатива основана на успешном сотрудничестве между посольством ОАЭ в Израиле и Start-Up Nation Central, которые в апреле создали совместную рабочую группу, чтобы объединить людей для обмена идеями и выработки решений и экономической ценности для обеих стран.