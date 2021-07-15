Израильская фирма Cybereason привлекла 275 миллионов долларов для разработок в области кибербезопасности

Этот последний раунд инвестиций утроил оценку Cybereason и подтвердил позицию компании как выдающегося новатора.

Компания Cybereason, занимающаяся кибербезопасностью, заявила, что получила 275 миллионов долларов перекрестного финансирования под руководством Liberty Strategic Capital.

Этот раунд инвестиций утроил оценку Cybereason и подтвердил позицию компании как выдающегося новатора в предоставлении решений XDR, EDR, EPP и защиты от программ-вымогателей.

Теперь стоимость компании оценивается в 3 миллиарда шекелей. Cybereason будет использовать вырученные средства для продолжения роста компании, обусловленного высоким рыночным спросом на ее платформу Cybereason Defense на базе искусственного интеллекта

Этот раунд последовал за предыдущим финансированием в размере 389 миллионов долларов от Softbank Group, CRV, Spark Capital и Lockheed Martin.

Кроме того, наш портал писал, что израильский стартап привлек 66 миллионов долларов на новую технологию для рентгенологов.

Также редакция Курсора сообщала, что израильские стартапы привлекли рекордные 12 миллиардов долларов в 2021 году.