На Марсе обнаружили следы масштабной катастрофы

Ученые находят все больше и больше доказательств того, что на Марсе раньше существовали крупные водоемы.

В 2020-м году аппарат Curiosity изучал кратер Гейла. Ученые из Корнеллского университета решили проверить результаты этих полевых исследований. Так, были проанализированы отложения к в кратере, который когда-то, как уверены исследователи, был озером.

И вот анализ отложений показало, что около четырех миллиардов лет назад на этом месте произошла крупная катастрофа. Речь идет о наводнении. Ученые измерили расстояние между гребнями гравия (осадочными структурами, которые сформировались под напором быстрого потока воды) и выяснили, что они были созданы водой, которая перемещалась с скорость большей, чем 10 метров в секунду. Все это происходило на глубине в 24 метра.

По словам ученых, причиной настолько масштабного наводнения могло быть падение астероида, в следствие которого растопился лед, покрывающий значительную часть поверхности Красной планеты в тот период ее существования.

Напомним, что Марс является седьмой по размеру планетой Солнечной системы. Он относится к планетам Земной группы и обладает разреженной атмосферой. Как и у Земли, на полюсах Марса есть ледниковые шапки, однако большая часть поверхности покрыта пустынями, кратерами, вулканами. Наиболее изучаемая планета Солнечной системы после Земли.

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