Названы лучшие смартфоны 2021 года

В рейтинг попали гаджеты, которые работают на iOS и Android.

Некоммерческая организация Consumer Reports заявила, что iPhone 12 Pro Max является лучшим смартфоном Apple и одним из лучших в 2021 году. Об этом сообщает lenta.ua.

ПО словам экспертов, iPhone 12 Pro Max, который стоит на 100 долларов дороже iPhone 12 Pro, предлагает несколько дополнительных часов автономной работы, чуть больший экран и камеру с 2,5-кратным зумом. При этом, iPhone 12 Pro Max больше и тяжелее.

Лучший смартфон, который работает под управлением операционной системы Android, — Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Эксперты отметили отличный дисплей телефона, внушительную автономность и удобный стилус.

Лучшим бюджетным смартфоном признан OnePlus Nord N10 5G. Однако эксперты отметили отсутствие поддержки 5G mmWave. Этот смартфон назван лучшим телефоном по продолжительности работы без подзарядки.

Конкуренцию OnePlus Nord N10 5G по времени автономной работы составили Samsung Galaxy A71 и iPhone 12 Pro Max.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали о минусах смартфонов Xiaomi.

Тысячи Android и iOS-приложений уязвимы из-за облачных сервисов. Эксперты обнаружили, что около 20 тысяч приложений допускают утечку пользовательских данных из-за некорректной настройки облачных сервисов.

Ранее Курсор уже сообщал, что хакеры используют облачные сервисы Google для маскировки фишинговых атак. Злоумышленники используют сервис Google Cloud Functions, который позволяет запускать код в облаке.