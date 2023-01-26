Названы самые продаваемые мобильные телефоны в истории

Персональные гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека — от мала до велика. Но когда-то такого ассортимента, как сейчас, не было.

С начала 1990-х годов на планету пришла эра мобильных телефонов. За более чем 30 лет существования телефоны превратились из «кирпичиков» практически в лист бумаги. С каждым годом технологии усовершенствуются, делая из персональных гаджетов сборку различных устройств в одном флаконе.

Об этом сообщает Mydrivers.

Многим интересно, а какой телефон пользовался большей популярностью в то или иное время. Ведь с техническим прогрессом старые телефоны уходили в прошлое, их замещали новые. Многие уже даже не вспомнят, как пользоваться мобильным телефоном, или как на еще говорили «сотовым».

Специально для таких любознательных юзеров мы публикуем список самых популярных телефонов за все время их существования, включая даже 2023 год.

Люди старше 30 лет не удивятся тому, что первое место по продажам занимает легендарный телефон Nokia 1100 – более 250 млн копий за годы существования.

Интересен тот факт, что топ-20 между собой делят всего четыре компании – Nokia, Apple, Samsung и Motorola. Вероятно, на определенном этапе у вас был хотя бы один из них:

1) Nokia 1100 — 250 млн;

2) Nokia 1110 — 248 млн;

3) iPhone 6 — 224 млн;

4) Nokia 105 — 200 млн;

5) iPhone 6S — 174 млн;

6) iPhone 5S — 167 млн;

7) Nokia 3210 — 164 млн;

8) iPhone 7 — 161 млн;

9) iPhone 11 — 160 млн;

10) Nokia 6600 — 157 млн;

11) Nokia 1200 — 153 млн;

12) Nokia 5230 — 152 млн;

13) Samsung E1100 — 150 млн;

14) iPhone 5 — 147 млн;

15) Nokia 2600 — 135 млн;

16) Moto V3 — 131 млн;

17) Nokia 1600 — 130 млн;

18) Nokia 3310 — 126 млн;

19) iPhone 8 — 125 млн;

20) Nokia 1208 — 100 млн.

Абсолютным лидером является финская компания Nokia. Ее кнопочные телефоны пользовались огромным успехом и были у каждого первого в тот или иной период жизни. Правда, с появлением сенсорных телефоном инициативу перехватила компания Apple, которая сейчас соревнуется за первенство с компанией Samsung. А вот Nokia не добилась успехов в разработке сенсорных смартфонов.

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