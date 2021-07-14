Правительство Кубы заблокировало Facebook, Instagram и Telegram

Поскольку на Кубе продолжаются протесты по поводу того, как страна справляется с пандемией коронавируса и связанными с ней экономическими последствиями, кубинское правительство приняло меры, чтобы ограничить доступ к социальным сетям и платформам обмена сообщениями. Согласно NetBlocks, организация, отслеживающая доступ в Интернет, Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram были хотя бы частично заблокированы на Карибском острове с понедельника.

СМИ сообщают, что люди в Гаване в настоящее время не имеют доступа к мобильным данным. Мы связались с Facebook и Telegram за подтверждением сбоев и обновим эту статью, когда получим ответ от компаний.

Мобильный доступ в Интернет появился на Кубе относительно недавно. Лишь в конце 2018 года социалистическое правительство страны начало предоставлять услуги по всему острову. В то время президент Мигель Диас-Канель, политик, требующий отставки, заявил, что расширение доступа в Интернет поможет кубинцам «защитить свою революцию».

Курсор ранее сообщал, что в конгрессе США выдвинуты 5 законопроектов против Apple, Amazon, Google и Facebook. В конгрессе США зарегистрировали сразу 5 законопроектов, которые направлены на то, чтобы ограничить власть компаний-гигантов в сфере информационных технологий. Если их одобрят, то это будет самое крупное антимонопольное действие властей страны за десятилетия.

Также мы писали, что Facebook теперь предупреждает пользователей об экстремистском контенте. Facebook начал предупреждать некоторых пользователей, что они могут увидеть «экстремистский контент» на сайте социальной сети, сообщила компания в четверг.