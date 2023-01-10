У мессенджера WhatsApp появится новая функция

Теперь пользователи смогут переносить чаты со старого устройства на новое без дополнительных усилий.

Мессенджер WhatsApp на мобильной ОС Android изменит способ переноса своих чатов с одного устройства на другое.

Об этом сообщает WABetaInfo.

Благодаря этой новой функции пользователи смогут быстро и легко переносить чаты со старого устройства на новое без использования каких-либо дополнительных технологий. Это значительно упростит жизнь тем, кто часто меняет телефоны или обновляет свои устройства, поскольку им больше не нужно будет беспокоиться о потере важных разговоров или данных.

«Опция позволит переключаться на новое устройство на базе Android, и все это без необходимости создавать резервную копию истории чатов на Google Диске», — говорится в сообщении.

Это означает, что пользователи могут обеспечить безопасность и конфиденциальность своих разговоров, сохраняя при этом доступ к ним на новом устройстве. Такая опция — это шаг вперед, позволяющий сохранять контроль над своими данными даже при переключении устройств.

Разработка функции все еще находится на ранней стадии, но обещает стать крайне полезным дополнением к мессенджеру. На данный момент она доступна исключительно в бета-версии мессенджера, однако ее релиз ожидается уже в ближайшее время.

Отметим, что даже в бета-версии WhatsApp 2.23.1.26 (на Android) энтузиасты смогли найти часть функционала нового варианта копирования.

Уже сейчас можно сказать, что такое нововведение упростит пользователям обмен сообщениями, а также значительно облегчит их коммуникацию.

Ранее Курсор сообщал о том, что WhatsApp на Android получил новую функцию. Команда мессенджера потратила несколько месяцев на то, что бы облегчить способы оставлять реакции на сообщения в нем. Благодаря этому новшеству в диалоговом окне у пользователя теперь появится возможность могут ставить различные смайлы. То же самое реализовано в приложении Facebook.

Также Курсор писал о том, что Apple в новой бета-версии исправила адресную строку Safari.