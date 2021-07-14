Ученые обнаружили место на Земле, которое запечатлело 120 миллионов лет истории планеты

Палеонтологи узнали очень много об истории нашей планеты благодаря уникальной находке места у берегов реки Пил.

Ученые обнаружили в Канаде у реки Пил место, которое сохранило около 120 миллионов лет истории планеты Земля. Место примечательно тем, что в нем находятся уникальные горные породы, которые могут рассказать о зарождении жизни еще в период палеозоя. Эта эра малоизучена современной наукой.

Отмечается, что река Пил располагается в довольно труднодоступном месте. В горных породах, которые зафиксировали ученые, можно найти останки жизни. Так, живые существа обитали на дне океана 490 миллионов лет назад.

По словам ученых, скорее всего, на Земле больше подобных мест нет. В скором времени ученые начнут активное изучение реки Пил, а также ее берегов.

Также наш портал сообщал, что ученые обнаружили «пульс» у Земли. Согласно новому исследованию, геологическая активность на Земле, похоже, следует циклу в 27,5 миллионов лет, давая планете «пульс».

Кроме того, Курсор писал, что ученые заявили, что Исландия может быть частью утонувшего континента. Сообщается, что Исландия сформирована из вулканической породы. При чем толщина ее коры составляет 40 километров, что в три раза превышает уровень нормы.