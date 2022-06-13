Ученые обнаружили в нашей галактике очень редкий объект

Используя космический телескоп Neil Gehrels Swift Observatory, астрофизик Джейми Кенни из Университета штата Пенсильвания и его коллеги определили местоположение странного объекта.

В Млечном Пути ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили уникального представителя очень редкой категории звезд. Таких космических тел наука выявила очень немного – всего 18. Объект уже успели назвать MAXI J1816-195. Он находится в 30 тысячах световых лет от нашей планеты.

Новое исследование описали в журнале Astronomerstelegram.

Согласно предварительным наблюдениям, это аккреционный рентгеновский миллисекундный пульсар. От него исходит рентгеновский свет, который ученые зафиксировали впервые еще 7 июня.

Для исследования эксперты использовали космический телескоп Neil Gehrels Swift Observatory. С его помощью было установлено местонахождение объекта. Также при помощи рентгеновского прибора NICER были замечены рентгеновские пульсации с частотой 528,6 Гц. Возможно, объект вращается со скоростью 528,6 раза в секунду.

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