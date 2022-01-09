Ученые предупредили: инопланетяне могут с легкостью захватить нашу галактику

Даже оснащенные космическими кораблями, которые не намного быстрее самых передовых межпланетных зондов людей, инопланетяне смогут распространиться по галактике всего за 1 миллиард лет.

Работа ученых была опубликована в Research Notes of the American Astronomical Society.

Один миллиард лет может показаться долгим сроком с точки зрения продолжительности жизни человека или даже по сравнению с существованием нашего вида в целом, но когда мы рассматриваем продолжительность жизни галактики, то это довольно быстро, говорят ученые.

Команда ученых рассматривает цивилизацию типа II по шкале Кардашева. Это сокращение для описания уровня технологического развития пришельцев, которые распространились по всей своей звездной системе и используют столько энергии, сколько может произвести их звезда. Такие цивилизации могут почувствовать необходимость захвата других звездных систем.

Исследование представляет собой пример процесса одинокой технологически развитой цивилизации в галактике, подобной Млечному Пути, когда она начинает галактическое расширение. Они предполагают, что это домашняя звездная система пришельцев и любые новые устоявшиеся системы будут обладать технологиями (признаком развитой цивилизации) примерно на 100 миллионов лет, прежде чем они вымрут.

Они также не будут запускать более одного корабля-поселения каждые 100000 лет, поскольку эти корабли движутся со скоростью около 10 км/сек и путешествуют менее чем на 10 световых лет от своего первоначального источника. Таким образом, в любой момент времени будет доступна только горстка звезд.

Но звезды движутся, и это ключ к моделированию. Когда первоначальная цивилизация начинает запускать космический корабль поколения, по прошествии времени из-за движения планетных систем в галактиках у нее есть доступ к разным звездам. В то же время вновь созданные системы отправят свои космические корабли.

«Что интересно, так это то, что в этой симуляции, поскольку дальность действия кораблей мала и корабли отправляются нечасто, волна расширения идет достаточно медленно, так что на самом деле движения звезд делают большую часть работы, и вы можете видеть, как они берут то, что могло создать пузырь из обитаемых звезд, и «размазывают его, как варенье, смешанное с овсянкой, или сливки, перемешанные с кофе», — написал в своем блоге ведущий автор профессор Джейсон Райт.

«В конце концов, передняя часть достигает средней части Галактики, где звезды обычно расположены ближе друг к другу, чем во внешних частях, а затем расширение происходит очень быстро, но внешние пределы Галактики никогда не заселяются», — добавил он.

В настоящее время команда работает над новой симуляцией, которая имеет другие ограничения на то, как далеко они могут двигаться и как часто происходит урегулирование.

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