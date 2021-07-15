Ученые рассказали, почему на Венере фиксируют признаки жизни

Ученые не раз фиксировали аномально большое количество фосфина на Венере, и вот этому явлению нашлось объяснение.

На планете Земля источником фосфина, кроме анаэробных живых организмов, является еще и активность вулканов. И вот ученые из Корнеллского университета в США выяснили, что вулканы, которые также есть и на Венере, также выделяют этот элемент.

Об этом сообщает журнал Science Alert.

Ранее фосфин, который был обнаружен в атмосфере Венеры, тоже связывали с возможным наличием жизни на этой планете. Однако затем было проведено новое исследование, которое показало, что именно вулканы, которых на Венере достаточное количество, выделяют этот элемент.

Исследователи изучили имеющиеся данные о планете и пришли к выводу, что вулканическая активность на Венере является более масштабной, чем считалось ранее.

Отметим, что фосфин – это бесцветный газ, который считается крайне ядовитым. Теория о том, что он может быть биосигнатурным критерием о наличии жизни не раз критиковалась из-за реакционных способностей газа.

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