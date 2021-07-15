Ученые рассказали, почему на Венере фиксируют признаки жизни

20:35, Вчера
Технологии, Мировые новости
Планета Венера фото
Венера
Фото: pixabay.com

Ученые не раз фиксировали аномально большое количество фосфина на Венере, и вот этому явлению нашлось объяснение.

На планете Земля источником фосфина, кроме анаэробных живых организмов, является еще и активность вулканов. И вот ученые из Корнеллского университета в США выяснили, что вулканы, которые также есть и на Венере, также выделяют этот элемент.

Об этом сообщает журнал Science Alert.

Ранее фосфин, который был обнаружен в атмосфере Венеры, тоже связывали с возможным наличием жизни на этой планете. Однако затем было проведено новое исследование, которое показало, что именно вулканы, которых на Венере достаточное количество, выделяют этот элемент.

Исследователи изучили имеющиеся данные о планете и пришли к выводу, что вулканическая активность на Венере является более масштабной, чем считалось ранее.

Отметим, что фосфин – это бесцветный газ, который считается крайне ядовитым. Теория о том, что он может быть биосигнатурным критерием о наличии жизни не раз критиковалась из-за реакционных способностей газа.

Ранее наш портал сообщал, что астрономы обнаружили планеты, похожие по свойствам на сахарную вату.

Кроме того, редакция Курсора писала, что астрономы уловили миллионы таинственных радиосигналов из космоса.

Автор материала:
Аарон Кальвин

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