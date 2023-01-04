Ученые рассказали про самый редкий минерал на Земле

Им стал киавтуит. Его обнаружили в Мьянме.

Ученые назвали самый редкий минерал в мире.

Об этом сообщает Live Science.

Им стал киавтуит. Минерал был признан таковым в 2015 году Международной минералогической ассоциацией.

Известно, что в мире есть только один кристалл этого минерала. Его обнаружили в Мьянме.

Также отмечается, что это небольшой минерал, весом в 1,6 карата, представляющий собой темно-оранжевый драгоценный камень. Его стоимость ученые даже не могут назвать, так как минерал невозможно ни с чем сопоставить. Более того, для науки минерал бесценен.

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