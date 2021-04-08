В Huawei рассказали, когда выпустят свой аналог Android

Harmony OS — альтернатива Android — будет выпущена в виде стабильной версии уже в это месяце.

Ранее в этом месяце Huawei начала тестирование третьей бета-версии собственной замены Android — Harmony OS. Теперь стало известно, что финальная бета-версия операционной системы вышла 31 марта. А вот стабильная версия выйдет в апреле, пишет U-News.

Компания Huawei официально объявила, что первую новую операционную систему в апреле получит гибкий Mate X2. Этот смартфон был запущен с Android 10. Для Mate X2 другие устройства начнут получать обновления.

Ранее считалось, что первым смартфоном, который получит ОС Harmony из коробки, станет Huawei P50. Однако компания никогда официально этого не подтверждала. По слухам, анонс новинки перенесен на май. То есть, когда выйдет Huawei P50, ОС Harmony будет доступна уже месяц или два.

Ранее Курсор сообщал, что Xiaomi представила невероятно компактную электронную книгу. Электронная книга оснащена 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей и плотностью 284 пикселей на дюйм. Вес устройства 115 г, толщина 6,9 мм. Благодаря размерам и весу книга легко умещается в кармане.

Сообщалось, что названа новая проблема компьютеров от Apple. Сообщается, что после тестирования в некоторых случаях максимальное количество байт, которые записываются на диск (TBW), уменьшилось на 10-13%. Однако износ жесткого диска часто составлял 1%. Но пользователь MacBook Pro с 13-дюймовым твердотельным накопителем объемом 2 ТБ за два месяца потерял 3%.

Также мы писали, что компания ASUS начала работу над игровым смартфоном. Производитель также анонсирует ROG Phone 5. Примечательно, что четвертая модель будет пропущена, поскольку цифра «4» на китайском языке созвучна со словом «смерть». К сожалению, точная дата запуска еще неизвестна.

Еще сообщалось, что объявлена дата презентации смартфона Redmi Note 10. Отмечается также, что не так давно компания проводила опрос среди пользователей о том, какой экран они предпочитают. Большинство, а именно 88 процентов, ответили, что им по душе матрица AMOLED. Однако говорить о том, будет ли новинка оснащена именно этим экраном – пока рано.

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