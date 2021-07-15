WhatsApp тестирует функцию синхронизации устройств

Хотя пользователи WhatsApp могут использовать службу обмена сообщениями на нескольких платформах, им по-прежнему необходимо подключаться к смартфону, в основном из-за того, как WhatsApp обрабатывает сквозное шифрование (E2EE).

Это скоро изменится, и со временем вам больше не понадобится иметь рядом телефон, чтобы использовать WhatsApp в браузере, на macOS или Windows.

С сегодняшнего дня WhatsApp будет предлагать пользователям попробовать бета-версию для нескольких устройств. Вы сможете использовать эту услугу на своем телефоне и до четырех других устройств (если они также не являются телефонами).

WhatsApp опробует подход с несколькими устройствами с небольшой группой людей из своей бета-программы. Позже они смогут отказаться от бета-тестирования. С помощью этих пользователей WhatsApp оптимизирует работу с несколькими устройствами и добавит еще несколько функций, прежде чем развернуть новую функцию для большего числа пользователей.