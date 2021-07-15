WhatsApp тестирует функцию синхронизации устройств

Хотя пользователи WhatsApp могут использовать службу обмена сообщениями на нескольких платформах, им по-прежнему необходимо подключаться к смартфону, в основном из-за того, как WhatsApp обрабатывает сквозное шифрование (E2EE).
Это скоро изменится, и со временем вам больше не понадобится иметь рядом телефон, чтобы использовать WhatsApp в браузере, на macOS или Windows.
С сегодняшнего дня WhatsApp будет предлагать пользователям попробовать бета-версию для нескольких устройств. Вы сможете использовать эту услугу на своем телефоне и до четырех других устройств (если они также не являются телефонами).
WhatsApp опробует подход с несколькими устройствами с небольшой группой людей из своей бета-программы. Позже они смогут отказаться от бета-тестирования. С помощью этих пользователей WhatsApp оптимизирует работу с несколькими устройствами и добавит еще несколько функций, прежде чем развернуть новую функцию для большего числа пользователей.
Курсор ранее сообщал, что в конгрессе США выдвинуты 5 законопроектов против Apple, Amazon, Google и Facebook. В конгрессе США зарегистрировали сразу 5 законопроектов, которые направлены на то, чтобы ограничить власть компаний-гигантов в сфере информационных технологий. Если их одобрят, то это будет самое крупное антимонопольное действие властей страны за десятилетия.
Также мы писали, что Facebook теперь предупреждает пользователей об экстремистском контенте. Facebook начал предупреждать некоторых пользователей, что они могут увидеть «экстремистский контент» на сайте социальной сети, сообщила компания в четверг.