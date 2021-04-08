Xiaomi представила невероятно компактную электронную книгу

Xiaomi анонсировала новую миниатюрную электронную книгу. Она называется InkPalm 5. Новинка теперь доступна на платформе софинансирования Youpin по цене 90 долларов, пишет China Review.

Электронная книга оснащена 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей и плотностью 284 пикселей на дюйм. Вес устройства 115 г, толщина 6,9 мм. Благодаря размерам и весу книга легко умещается в кармане.

Гаджет снабжен стеклом с высоким коэффициентом пропускания, что оптимизирует чувствительность при прикосновении к дисплею. Логотип внизу — это сенсорная клавиша, которая поддерживает настройку. Электронная книга поддерживает 24-уровневый контроль температуры света для удобного чтения с двумя цветами.

InkPalm 5 использует четырехъядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 1400 мАч.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1. Новинка китайской компании поддерживает установку других приложений, а также импорт электронных книг.

Ранее Курсор сообщал, что названа новая проблема компьютеров от Apple. Сообщается, что после тестирования в некоторых случаях максимальное количество байт, которые записываются на диск (TBW), уменьшилось на 10-13%. Однако износ жесткого диска часто составлял 1%. Но пользователь MacBook Pro с 13-дюймовым твердотельным накопителем объемом 2 ТБ за два месяца потерял 3%.

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