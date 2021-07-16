Японские ученые научили спутники предвещать извержения вулканов

Ученые из Японии заявили, что спутники научились предсказывать извержения вулканов. Для этого проводится анализ цвета океанической воды вокруг.

По словам экспертов, каждый вулкан отличается от другого. По сути все они являются уникальными по своей природе, а потому спрогнозировать извержение, создав универсальную систему для всех, очень сложная задача.

И вот ученым удалось выделить новый признак будущего извержение – изменения цвета океана. Для этого исследователи проанализировали данные спутника Японского космического агентства GCOM-C.

Как оказалось, при подготовке к извержению вулкан выделяет газы, которые меняет окружающую среду. Поэтому воды, в состав которых входят определенные металлы, могут принимать различный оттенок.

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