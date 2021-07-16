Астрологи назвали самых харизматичных представителей знаков зодиака

Сильной энергетикой отличаются Скорпионы, Близнецы, Рыбы и Козероги, пишет Апостроф.

Скорпион

Рожденные под этим созвездием легко очаровывают представителей противоположного пола. Таинственные Скорпионы способны манипулировать окружающими, а исполнять почти нереальные мечты им помогает связь с потусторонним миром.

Близнецы

Звезды наделили Близнецов очень мощной энергетикой. Когда представители этого знака Зодиака счастливы, они делают счастливыми всех окружающих. Гнева Близнецов стоит опасаться — когда они недовольны, то могут разрушить все вокруг.

Рыбы

Мистические Рыбы часто обладают даром пророчества или, как минимум, хорошей интуицией. Бессознательно они возвращают окружающим то, что получили от них, но уже многократно умноженным. Это касается как зла, так и добра.

Козерог

Сдержанные и стойкие Козероги заслуженно вошли в рейтинг обладателей мощной энергетики. Именно она помогает им быть несокрушимыми как скалы и не сворачивать со своего пути. Также представители этого знака Зодиака известны как однолюбы.