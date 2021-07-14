Астрологи назвали знаки Зодиака, на которых вскоре свалятся неприятности

Астрологи назвали три знака зодиакального круга, на которых в ближайшее время могут свалиться неприятности.

Быть осторожнее следует Овнам, Львам и Стрельцам, пишет Апостроф.

Овен

На представителей этого нахлынет ностальгия и грусть. Не стоит сближаться с первым встречным в ожидании душевного тепла — эти отношения могут усугубить ситуацию.

Лев

Рожденные под этим созвездием до конца месяца будут испытывать склонность к самоедству. Астрологи рекомендуют уделить время позитивному хобби, заняться творчеством. Это отвлечет от тяжелых дум.

Стрелец

Звезды готовят Стрельцам радикальные перемены — чтобы двигаться вперед, придется расстаться с прошлым. Поймите, что генеральная уборка временами необходима — отпустите людей, которые тянут на дно, избавьтесь от ненужных вещей.