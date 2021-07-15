Астрологи выяснили какие знаки Зодиака живут дольше всех

Все мы хотим прожить долгую и счастливую жизнь. Продолжительность жизни во многом зависит от наследственности: если в вашем роду были долгожители, ваши бабушки и дедушки прожили до глубокой старости, у вас больше шансов также прожить долгую жизнь.

Но, астрологи говорят, что еще один немаловажный фактор – это дата нашего рождения, то есть знак зодиака – некоторые его знаки больше предрасположены стать долгожителями, пишет Главред.

Овен. Средняя продолжительность жизни 78-79 лет. Их проблемой часто становятся заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы этого избежать, постарайтесь отказаться от вредных привычек, а также относиться к жизни более философски. Научитесь отдыхать и не принимайте все так близко к сердцу.

Телец. Обладают крепким здоровьем и вполне могут прожить 80 и более лет. В том случае, если будут следить за своим весом. В противном случае возможны проблемы с опорно-двигательным аппаратом, суставами и мочеполовой системой.

Близнецы. Обычно около 80 лет. Чтобы прожить долгую жизнь им нужна точка опоры – в виде хорошей семьи, духовной практики, религии. В противном случае, могут искать и не находить смысл жизни, впадать в депрессии, злоупотреблять диетами и доводить организм до истощения. Возможны проблемы с органами дыхания и конечностями.

Рак. Около 70 лет. Могут жить намного дольше, но часто лелеют свои болезни, всю жизнь занимаются самолечением и не любят посещать специалистов. К старости таким образом зарабатывают целый «букет»: проблемы с сердцем, органами пищеварения, близорукость и склонность к онкологии. Чтобы этого избежать, пересмотрите свое мировоззрение и образ жизни, развивайте чувствительность к потребностям своего организма и больше занимайтесь собой.

Лев. Около 75. Часто возникают проблемы с сердцем. Также вполне могли бы прожить дольше, если бы не бодрились, вовремя обращались к врачу и не скрывали свои проблемы со здоровьем от близких и позволили им о себе заботиться. Пересмотрите свой образ жизни, побольше гуляйте на свежем воздухе, расстаньтесь с вредными привычками и займитесь кардиотренировками.

Дева. Вполне могут пополнить списки долгожителей, так как обладают крепким от природы здоровьем. Обычно живут 80 и более лет. Проблемой могут стать заболевания органов пищеварения. Поэтому нужно обратить внимание на питание, не злоупотреблять алкоголем и десертами, время от времени устраивать себе разгрузочные дни.

Весы. Обычно около 70. Но можно прожить гораздо дольше, если уделять внимание иммунной системе: уделить внимание питанию, избавиться от вредных привычек, заниматься спортом, физическим трудом на свежем воздухе. Также, чтобы избежать кожных проблем, а также заболеваний почек и ревматизма старайтесь, не находиться долго на холоде, избегать сырых помещений.

Скорпион. Относятся к своему здоровью очень небрежно, поэтому могут и до 70 лет не дожить. Чтобы этого избежать можно посоветовать внимательнее относиться к потребностям своего организма, научиться расставлять жизненные приоритеты и не тратить всю свою энергию на эмоциональные переживания и внутреннее самоедство. Вовремя расстаться с вредными привычками и найти себе занятие по душе. Также берегите горло и мочеполовую систему.

Стрелец. Также не часто живут дольше 70 лет. Это связано с тем, что им хочется все успеть и попробовать, а на здоровье при этом времени не хватает. Возможны заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, у мужчин часто еще в молодом возрасте развивается простатит. Берегите себя и проживете намного дольше.

Козерог. 80 и более. Если бы уделяли внимание потребностям своего организма, вполне могли бы пополнить списки долгожителей, так как от природы наделены выносливостью. При этом болеют довольно часто, а также нередко получают разного рода травмы. Чтобы в зрелом возрасте качество жизни не ухудшилось и не было постоянной необходимости пить обезболивающее берегите кости, суставы, органы пищеварения и печень.

Водолеи. Очень творческие люди, часто витают в облаках и из-за этого попадают в нелепые ситуации. Вполне могут заболеть летом пневмонией, а в 20 градусный мороз забыть надеть шапку. Все это сокращает шансы на долгую и здоровую жизнь, поэтому Водолеи порой и до 70 не доживают. Избегайте стрессов, правильно питайтесь, займитесь спортом и шансы прожить долго значительно возрастут.

Рыбы. Не отличаются крепким здоровьем от природы. Поэтому чтобы прожить дольше 70 лет, его необходимо укреплять. Полностью откажитесь от алкоголя – Рыбам он категорически противопоказан. Займитесь спортом, закаливанием, найдите опору в крепкой семье или духовных практиках. Возможны проблемы с органами дыхания, легкими, суставами, кожные заболевания. Высокая вероятность травматизма. Да, и будьте внимательны отдыхая на воде.