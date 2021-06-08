Четыре знака Зодиака ждет успех в июне

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые смогут достичь успехов в делах в июне и дали советы для каждого представителя гороскопа, как привлечь богатство и удачу этим летом.

Несмотря на то, что период ретроградного Меркурия не самый лучший момент для деловой активности, но самозанятые Близнецы в июне будут много и плодотворно работать — заниматься посредничеством или репетиторством, вести деловые переговоры и заключать сделки, пишет Апостроф.

Телец

Представители знака с успехом будут зарабатывать, торговать, продавать, обмениваться. Однако важно учитывать рекомендации для периода ретроградного Меркурия и избегать начинать новые дела. Плодотворным будет возвращение к старым проектам и давним связям.

Дева

Дева максимально ощутит влияние ретроградного Меркурия в своей деловой сфере. Однако и они смогут добиться ощутимых успехов, если будут учитывать особенности момента и сумеют избежать крупных ошибок.

Козерог

Июнь станет временем «заморозки» дел у представителей знака. Рабочий процесс затормозиться. В основном это будет касаться не глобальных, а повседневных задач. Внимательность и терпение поможет Козерогу уменьшить негативное влияние ретроградного Меркурия.