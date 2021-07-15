Гороскоп Павла Глобы на 15 июля: все знаки Зодиака

День удачен для наведения порядка с деньгами. Тратить большие суммы в этот день не рекомендовано никому, пишет Слова и фразы.
Овен
Овнам в этот день придется заняться делом, в котором вы не слишком компетентны. В таком случае не бойтесь обратиться за помощью к людям, которые лучше разбираются в чем-то, чем вы.
Телец
Сегодняшний день для одиноких представителей знака сулит знаковые знакомства. Вечер желательно провести в компании близких вам людей.
Близнецы
Близнецам надо взять инициативу в свои руки и не переспрашивать руководство разрешения за каждое незначительное задание. Не бойтесь быть самостоятельными и брать на себя ответственность.
Рак
Не позволяйте другим людям вмешиваться в ваши дела и указывать вам, как правильно поступать в той или иной ситуации.
Лев
Львов сегодня ждет разочарование. В первой половине дня вам позвонит родственник и сорвет все ваши планы. Смиритесь с ситуацией и по возможности перенесите встречу на следующий день.
Дева
Девам надо в этот день принять важное решение. Оно будет касаться вашей личной жизни. Также четверг удачен для оплаты счетов в банке.
Весы
В этот день постарайтесь не совершать дальних поездок наедине. Сегодня хорошо заняться саморазвитием и сжиганием старых мостов.
Скорпион
В этот день Скорпионов ждет важная встреча. Отбросьте все сомнения и переживания, будьте сами собой и тогда все сложится само собой успешно.
Стрелец
Не тратьте в этот день много сил и энергии на выполнение рутинных дел. Лучше сосредоточьтесь на саморазвитии, ведь совсем скоро вас ждет интересное предложение, для которого вам надо проявить все свои таланты.
Козерог
Старайтесь не отвлекаться в этот день на незавершенные рабочие дела. Сегодня Козерогам надо в первую очередь обратить внимание на свое здоровье.
Водолей
Водолеям не стоит в этот день принимать никаких решений сгоряча. Прежде чем прийти к согласию в каком-то вопросе, хорошо подумайте над ним и тогда озвучивайте ответ.
Рыбы
День удачен для поисков дополнительного источника доходов. Ваши ближайшие друзья могут помочь найти выгодную подработку.