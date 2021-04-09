Гороскоп Павла Глобы на 9 апреля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на пятницу, 9 апреля 2021 года советует Тельцам быть смелее. Овнов ждет успех.

Творческая энергия придаст сил многим сегодня. Есть шансы найти способ изменить, понять или осуществить то, что раньше казалось невозможным, пишет Слова и фразы.

Овен

Астрологи прогнозируют Овнам удачные поездки в этот день. На работе вас ждет успех во многих проектах. Прислушайтесь к словам близких вам людей, которые могут дать ценный совет.

Телец

Будьте сегодня смелее и не ищите легких путей. День поможет вам избавиться от того, что тянет вас назад.

Близнецы

Сегодня в жизни Близнецов все будет идти так, как Вы себе запланируете и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Рак

Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.

Лев

Проведите этот день легко: сделайте паузу, займитесь йогой, медитируйте, читайте, выделите время для своего хобби.

Дева

Сутки будут благоприятными для решения важных жизненных дилемм. Вам следует проявить терпение и трезво относиться к жизни. Вспомните о своих обещаниях и обязательствах.

Весы

Сегодня добрый день, чтобы побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Скорпион

День выдастся удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное.

Стрелец

Стрельцы будут рады открыть себя для изучения чего-то интересного. Вам будет легко понять, во что стоит вложить свое время, чтобы получить ожидаемый результат.

Козерог

Вечером у вас накопится неиспользованная энергия. Используйте ее для активного отдыха. Творческие дела также будут удаваться хорошо.

Водолей

Сегодня лучше отказаться от чрезмерного обдумывания всего и всех. Дайте себе немного покоя и не размышляйте о лишнем. Такое наставление сделает день удачным.

Рыбы

Тем, кто начал томиться от жизни, стоит подумать об изменении привычек. Это поможет стать более вдохновленными и довольными.