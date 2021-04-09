Гороскоп Павла Глобы на 9 апреля для всех знаков Зодиака

Творческая энергия придаст сил многим сегодня. Есть шансы найти способ изменить, понять или осуществить то, что раньше казалось невозможным, пишет Слова и фразы.
Овен
Астрологи прогнозируют Овнам удачные поездки в этот день. На работе вас ждет успех во многих проектах. Прислушайтесь к словам близких вам людей, которые могут дать ценный совет.
Телец
Будьте сегодня смелее и не ищите легких путей. День поможет вам избавиться от того, что тянет вас назад.
Близнецы
Сегодня в жизни Близнецов все будет идти так, как Вы себе запланируете и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.
Рак
Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.
Лев
Проведите этот день легко: сделайте паузу, займитесь йогой, медитируйте, читайте, выделите время для своего хобби.
Дева
Сутки будут благоприятными для решения важных жизненных дилемм. Вам следует проявить терпение и трезво относиться к жизни. Вспомните о своих обещаниях и обязательствах.
Весы
Сегодня добрый день, чтобы побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.
Скорпион
День выдастся удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное.
Стрелец
Стрельцы будут рады открыть себя для изучения чего-то интересного. Вам будет легко понять, во что стоит вложить свое время, чтобы получить ожидаемый результат.
Козерог
Вечером у вас накопится неиспользованная энергия. Используйте ее для активного отдыха. Творческие дела также будут удаваться хорошо.
Водолей
Сегодня лучше отказаться от чрезмерного обдумывания всего и всех. Дайте себе немного покоя и не размышляйте о лишнем. Такое наставление сделает день удачным.
Рыбы
Тем, кто начал томиться от жизни, стоит подумать об изменении привычек. Это поможет стать более вдохновленными и довольными.