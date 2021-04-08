Знаки Зодиака, у которых вскоре могут возникнуть проблемы

Павел Глоба сделал прогноз на период с 7 по 11 апреля, он выделил три представителя зодиакального круга, которым будет сложно избежать проблем, пишет Слова и фразы.

Дева

Начало недели может принести конфликты с близкими людьми и возлюбленным. Даже незначительная, на первый взгляд, ссора принесет немало негативных моментов.

Следите за своим эмоциональным фоном, противопоказаны необдуманные решения, они способны привести к катастрофическим последствиям.

Весы

Вам Глоба советует быть осторожными с окружающими людьми. Как правило, вы своевременно распознаете нехороших персон, на этой неделе это умение вам точно понадобится!

Самым сложным днем может стать 11 апреля. Сосредоточьтесь на бытовых делах, помогите близким, выполните обязанности, которые забросили. Рутина быстрее всего уничтожит вашу подавленность.

Рыбы

У вас могут возникнуть проблемы в делах любовных. Как избежать этого?

Глоба рекомендует изначально поставить возлюбленного на первое место, прислушиваться к потребностям близкого человека, не спорить с ним по пустякам. На работе важно не ввязываться в конфликты, которые вас даже не касаются. Несдержанность обернется финансовыми потерями.

Ранее «Курсор» со ссылкой на прогнозы астрологов, писал, что этот год станет очень успешным в плане бизнеса и карьеры для шести знаков Зодиака. Само собой, при должном вложении ими сил и энергии, ведь под лежачий камень вода не течет. Только нужно помнить, что хозяин года не терпит предательство, интриги и обман

Напомним, ранее астрологи сообщили, что в 2021 году изменится многое. Правление Быка будет более размеренным, но при этом и активным. В цене будут настойчивость, трудолюбие и ответственность. Бык покровительствует тем, кто честен перед собой и окружающими, приходит на помощь и печется о благосостоянии своей семьи