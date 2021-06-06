11 человек погибли, подорвавшись на мине на севере Афганистана

В северном Афганистане погибли 11 человек во время взрыва автобуса, который наехал на мину. Сообщается, что среди погибших были дети. Транспортное средство ехало в город Кала-э-Нау.

Об этом рассказали представители местного правительства, обвинив в установке мин Талибан. Однако ни одна боевая группировка не взяла на себя ответственность за это происшествие.

Отмечается, что за несколько часов до случившегося представителя Талибана встретились с представителями ООН в Катаре для обсуждения афганского мирного процесса, безопасности дипломатов и людей, работающих на гуманитарные агентства в стране.

Отмечается, что придорожные магнитные бомбы предназначены для устранения сотрудников сил безопасности, судей, государственных чиновников, активистов и журналистов. Однако часто от них гибнут мирные жители. Территории разоренного войной Афганистана усеяны бомбами и минами.

Ранее Курсор писал, что бомба на обочине дороги в Афганистане убила 4 и ранила 11 студентов. Представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан сказал, что минивэн был атакован во время доставки группы студентов в университет Альберони.

Также мы сообщали, что в Афганистане произошел еще один громкий теракт, при котором не менее 12 человек погибли. Отмечается, что взрыв произошел во время пятничной молитвы на второй день мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Боевики группировки Талибан до этого объявили о режиме прекращения огня сроком на 3 дня в связи с праздником, который символизирует окончание священного для мусульман месяца Рамадан.