Ученые рассказали, что могло стать причиной нападения акул в Египте

Ученые выяснили, что, вероятнее всего, причиной атак акул на людей в Красном море могли стать сами туристы, которые кормят хищников прямо с туристических лодок.

Ученые из Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) назвали одну из возможных причин, по которой акулы стали нападать на людей в Хургаде (Египет).

Сообщается, что причиной нападения акул может быть практика кормления рыбы с борта туристических лодок.

Ученые поясняют, что для акулы неестественно нападать на человека. Но проблема возникает из-за того, что организаторы морских прогулок, пытаясь привлечь акул для развлечения туристов, кормят рыб необычной пищей, например, мясом.

Кроме того, на некоторых лодках для туристов рыбу жарят, а остатки выбрасывают за борт. Это также привлекает акул, которые ассоциируют присутствие туристических лодок с наличием еды.

Курсор ранее писал, что стало известно о новом случае нападения акулы на человека в Мармарисе. Сначала на морскую гостью никто не обращал особого внимания, но потом кто-то из отдыхающих начал кричать, что это акула. Тогда один из туристов достал откуда-то швабру, ударил ею рыбу, и она отплыла. Инцидент попал на видео.

Также сообщалось, что недавно власти Египта на три дня ввели запрет на купание, дайвинг и рыбалку в Красном море из-за участившихся нападений акул на людей. В Хургаде туристу из Австрии морской хищник оставил без руки и ноги. В результате происшествия женщина скончалась на берегу от потери крови.