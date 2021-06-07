Аббас вручил 42 тысячи долларов семье террориста, убившего двух израильтян

6 лет назад Муханнад Халаби убил двух человек, за что был убит полицией Израиля на месте.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье подписал распоряжение о выплате семье палестинского террориста 42 тысяч долларов и обеспечению жильем.

Об этом сообщает The Yesiva World.

Губернатор Рамаллы Лайла Ганнам передала деньги семье Муханнада Халаби в воскресенье, чтобы покрыть расходы на их дом, который был снесен ЦАХАЛом после убийств. Аббас также приказал организовать для них постоянное жилье.

Ганнам похвалила Аббаса на встрече «за то, что он уделил особое внимание семьям мучеников, заключенных и боевиков», согласно сообщению официального информационного агентства ПА Wafa.

В душераздирающем инциденте на Чол Хамоед Суккос 3 октября 2015 года 19-летний Халаби нанес ножевое ранение молодой семье в Старом городе на пути к Козелу, убив отца, Аарона Бениту, и ранив мать Адель и их двухлетнего сына.

Адель просила помощи у арабов поблизости, но никто не приходил ей на помощь, а некоторые даже смеялись над ней. Тем временем раввин Нехемия Лави, который жил поблизости, услышал крики и бросился к месту происшествия с пистолетом. Террорист убил и его, забрав у него пистолет. Халаби был застрелен сотрудниками полиции.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц заявил Хизбалле, что удары по ХАМАСу — только верхушка айсберга. Министр обороны Бенни Ганц предупредил, что Израиль будет использовать подавляющую силу в любой будущей войне в Ливане против террористической группировки «Хизбалла».