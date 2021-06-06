Армия США сбила два беспилотника над военной базой в Ираке

Армия США сбила дроны над военной базой в Ираке.

Армия США сбила два беспилотника над военной базой в Ираке.

Об этом сообщили в армии Ирака.

Так, по словам иракских военных, система защиты C-RAM вооруженных сил США была активирована, чтобы сбивать дроны над базой Айн аль-Асад, расположенной в западной пустыне страны.

Полковник Уэйн Маротто, представитель военной коалиции под руководством США в Ираке также заявил, что над аэропортом Багдада за несколько часов до этого была сбита ракета. По словам военного, никакого ущерба она не причинила.

Отмечается, что коалиция под руководством США была отправлена ​​в Ирак, чтобы помочь вооруженным силам страны в борьбе с джихадистской группировкой Исламского государства.

Ранее Курсор писал, что иранские беспилотники атаковали военные базы США в Ираке.

Также мы сообщали, что проиранские группировки в Ираке заявили о готовности к войне с Израилем.