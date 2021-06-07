Блинкен: Иран может создать ядерное оружие в течение нескольких недель

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что количество «времени прорыва», необходимое Ирану для сборки атомной бомбы, может быть сокращено до нескольких недель, если Тегеран продолжит нарушать соглашение 2015 года, ограничивающее его ядерную программу.

Об этом сообщает Times of Israel.

В беседе с членами Конгресса Блинкен заявил, что ему неясно, «желает ли и готов» ли Иран вернуться к соблюдению соглашения, поскольку переговоры о присоединении США к соглашению продолжаются.

«Между тем программа Ирана стремительно движется вперед…. Чем дольше это продолжается, тем больше сокращается время прорыва … Сейчас, согласно публичным отчетам, оно в лучшем случае сократилось до нескольких месяцев. И если так будет продолжаться, то это займет несколько недель», — цитирует Блинкена американское СМИ.

Ранее Курсор сообщал, что Иран до сих пор не ответил на вопросы по урану на необъявленных объектах. Иран не ответил на вопросы об обнаружении частиц урана на бывших необъявленных объектах в стране, говорит глава службы ядерной безопасности ООН, призывая Тегеран предоставить информацию «без дальнейших промедлений».