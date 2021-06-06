Давид Душман, последний оставшийся в живых освободитель Освенцима, умер в возрасте 98 лет

Давид Душман в 1945 году вместе со своей дивизией был среди первых, кто прорвал оборону лагеря Освенцим.

Давид Душман, последний оставшийся в живых солдат, принимавший участие в освобождении нацистского лагеря смерти Освенцим в 1945 году, умер в возрасте 98 лет.

Об этом сообщает Times of Israel.

В субботу скончался Душман, солдат Красной армии, который позже стал международным фехтовальщиком, говорится в кратком заявлении Международного олимпийского комитета.

27 января 1945 года он использовал свой советский танк Т-34, чтобы снести электрический забор в Освенциме в оккупированной нацистами Польше, помогая освобождать заключенных в лагере смерти.

Только после окончания войны он узнал о масштабах зверств в лагере.

Душман был одним из 69 солдат своей дивизии, которые пережили войну, но он получил серьезные ранения. Тем не менее, он стал лучшим фехтовальщиком в Советском Союзе, а затем одним из величайших тренеров по фехтованию в мире, сообщает МОК.

Ранее Курсор сообщал, что умер 92-летний еврей, который договорился о миллиардной компенсации за Холокост. Еврей Роман Кент умер в своем доме в Нью-Йорке. На момент смерти ему было 92 года. Отмечается, что Кент сам пережил Лодзинское гетто и Освенцим. Он вел переговоры с послевоенным правительством Германии о компенсации в миллиарды долларов для евреев, переживших Холокост.